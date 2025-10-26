قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعدم وجود صفة .. رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح «القائمة الوطنية من أجل مصر»
يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي
أحمد كجوك: 4 أولويات مالية ترسم المسار الجديد للاقتصاد المصري
الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار
ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي
سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم
اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق
رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة "زاد العزة" الـ 58
روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أعلن سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الغرفة التشريعية في البرلمان الأوزبكي نور الدين جون إسماعيلوف سيشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفا المتحف "بأنها المؤسسة الرائعة- الموطن الجديد لآلاف السنين من الحضارة المصرية- ملك للبشرية جمعاء"، وأن افتتاحه ليس ناجحا لمصر فحسب، بل هو هدية للعلماء والطلاب ومحبي الثقافة في جميع أنحاء العالم.
وأكد كيليتشيف- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/- أن المتحف المصري الكبير يعد منارةً للتراث الإقليمي ومركزًا عالميًا للدراسات الحضارية القديمة وبالنسبة لأوزبكستان، فهو فرصة لتعميق الحوار الثقافي، وتبادل المعرفة الفنية، وإقامة المعارض المشتركة التي تُسلّط الضوء على تاريخ متوازٍ للتجارة والفنون والحرف اليدوية.
وأوضح أن هذا المتحف يعتبر قوة ناعمة لأن المؤسسات الثقافية تفتح الأبواب للسياحة والبحوث المشتركة والعلاقات بين الشعوب، مضيفا "افتتاح مصر للمتحف المصري الكبير يذكرنا بأن الحفاظ على ماضينا والاحتفاء به يُوحّد البشرية جمعاء".
وأفاد بأن طشقند على أهبة الاستعداد للتعاون مع مصر في مشروعات ثقافية تُلهم الشعبين المصري والأوزبكي، وتُوطّد أواصر الصداقة بين البلدين، موضحا أن كلا البلدين يتمتعان بتعاون ثنائي متنامي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن مدينتي القاهرة وطشقند الشقيقتان سوف تشهدان علاقات وطيدة وخططًا واضحة لتوسيع التعاون الثقافي في السنوات القادمة.
وأوضح أن كلا البلدين لهما سجل طويل من الفضول الثقافي والتبادل العلمي؛ من ملتقى شعوب طريق الحرير إلى التعاون الدبلوماسي والثقافي الحديث، وهناك الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض، معربا عن تطلع طشقند إلى توسيع شراكاتها في مجالات المتاحف والمعارض والتبادلات العلمية التي تُقرّب بين الشعبين المصري والأوزبكي.
وقال إن الشعبين المصري والأوزبكي يتشاركان قرونًا من التبادل الفكري والفني- من خلال طرق التجارة والعلم والتراث الثقافي الإسلامي المشترك، ويُمكننا اليوم إحياء هذه الروح من خلال المعارض والمؤتمرات والبرامج التعليمية التعاونية، التي تُسلّط الضوء على الموضوعات المشتركة مثل الحرف اليدوية والمخطوطات الدينية والحركة الفكرية. 
وأضاف: "متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يضم منسوجات وأصباغًا وأنماطًا تُذكّرني بوطني (أوزبكستان)، حيث يمكن للزوار التعرف على كيفية تقاطع التجارة والأذواق لمسافات شاسعة، حيث إن نمط القماش يحمل قصة من آسيا الوسطى إلى نهر النيل، ومن المؤكد أن المعارض ستظهر لنا هذه الأنماط وتُبرز لغتنا البصرية المشتركة".
وأعرب كيليتشيف، عن تمنياته للمتحف المصري الكبير كل النجاح، متعهدا بدعم أوزبكستان المستمر للدبلوماسية الثقافية، مقدما أحر التهاني لمصر بالنيابة عن الحكومة والشعب الأوزبكي؛ بمناسبة الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.

سفير أوزبكستان منصور بيك البرلمان الأوزبكي المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

هل خلافات الأسرة السبب؟.. سر العنف المنتشر بين الأطفال والمراهقين حاليًا

صورة أرشيفية

"مودة": نؤهل الشباب من 18 إلى 25 عامًا لبناء أسر مستقرة قائمة على الاحترام والمسؤولية

أسعار الخضروات

البصل بـ 12 جنيها.. أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

بالصور

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد