“ريتاج” من رحم المعاناة| الطفلة الفلسطينية بطلة احتفالية السلام تروي مأساتها: “نجوت بمفردي.. وهنرجع غزة”
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا

القسم الخارجي

رحبت تركيا يوم الأحد بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب مقاتليه من الأراضي التركية، معتبرة هذه الخطوة "نتيجة ملموسة" للجهود المبذولة لإنهاء النزاع الذي استمر أكثر من أربعة عقود.

وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان: "مع التطورات التي شهدناها اليوم، يعد قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا وخطواته نحو عملية نزع السلاح دليلًا ملموسًا على التقدم المحرز".

وأعلنت حركة حرية كردستان، التابعة لحزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد في بيان، انسحاب قواتها من الأراضي التركية، واصفة الخطوة بـ"التاريخية"، تمهيدا للمرحلة الثانية من مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وذلك وفق قرارات المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني (PKK).

وأشار البيان إلى أن الصراعات في الشرق الأوسط شكلت "تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأكراد وتركيا"، ما دفع إلى إطلاق مسار جديد بقيادة عبدالله أوجلان في 27 فبراير 2025 تحت شعار "السلام والمجتمع الديمقراطي"، بدعم من الرئيس التركي ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

وأضاف البيان أن الحركة اتخذت منذ ذلك الحين خطوات كبيرة خلال الأشهر الثمانية الماضية، أبرزها إعلان وقف شامل لإطلاق النار في 1 مارس، بهدف خلق بيئة ملائمة للحوار.

كما أشار البيان إلى أن المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني، الذي انعقد بين 5 و7 مايو 2025، قرر حل البنية التنظيمية العسكرية للحزب وإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه القرارات.

تركيا حزب العمال الكردستاني عمر جيليك حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من تركيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

ريال مدريد

خالد الغندور يطرح مسابقة لتوقع نتيجة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض: استفدت من تواجدى باتحاد الكرة.. وعظمنا موارد الأهلي

قائمة حاتم باشات

حاتم باشات: خطة تطوير متكاملة لـ هليوبوليس وحلول واقعية لتحديات النادي

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

