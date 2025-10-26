قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ليس دعوى للإلحاد.. إبراهيم عيسى يستنكر منع فيلم الملحد

إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي

استنكر الكاتب إبراهيم عيسى، منع عرض فيلمه «الملحد» من قبل الرقابة على المصنفات الفنية، واصفًا ما يتعرض له الفيلم بـ "التشدد" مع الأعمال الفنية. 

وقال إبراهيم عيسى، في تصريحان لـ blinx، إن الفيلم ليس دعوى للإلحاد، مشيرًا إلى أن الفيلم أثار غضب التيار الإسلامي الذي شن هجومًا على الفيلم قبل عرضه.

وأضاف إبراهيم عيسى، أن هناك فيلم يحمل اسم الملحد، أيضًا، تم عرضه عام 2014، لكن ما يحدث لفيلمه هو تعصب ضده بسبب كره التيار الإسلامي له، مؤكدًا أن فيلمه يناقش قضايا فكرية وإنسانية دون الإساءة للدين. 

إبراهيم عيسى

وأعرب إبراهيم عيسي عن استيائه الشديد بسبب تجاهل بعض السينمائيين المصريين من التحدث عن أزمة فيلمه “الملحد” وعدم التضامن معه.

وكتب إبراهيم عيسي منشورا عبر حسابه الرسم على موقع فيسبوك ، قائلا: “بمناسبة مهرجان الجونة البديع وقريبا نستقبل مهرجان القاهرة  الكبير لم أسمع ولم أقرأ ولم أشهد السينمائيين المصريين في مهرجاناتهم وندواتهم وحواراتهم يشيرون الي أن فيلم الملحد لازال ممنوعا من العرض منذ ١٧ شهرا رغم موافقة الرقابة عليه، الفيلم المصري الوحيد الممنوع من العرض في النصف قرن الأخير.

وأستكمل: " ومع ذلك لا يهتم به ولا يتضامن معه ولا يطالب بعرضه ولا يدافع عن حريته الوسط السينمائي لا مهرجانات ولا نقابات ولا رقابة ولا غرفة صناعة ولا أحد.. أعتذر عن إزعاجكم”.

فيلم الملحد

وتستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 12 أكتوبر 2025، نظر الدعاوى المتعلقة "بفيلم الملحد" وذلك بعد ما قررت المحكمة في وقت سابق إعادة الدعاوى إلى المرافعة.

وفي وقت سابق، أقام محامي دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم الملحد في السينمات المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

يذكر أن فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.
 

