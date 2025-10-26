قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الإشراف العام
البنك التجاري الدولي مصر (CIB) وطلبات وماستركارد تطلق بطاقة ائتمان جديدة مخصصة للجيل الرقمي في مصر

شراكة جديدة
أحمد عبد القوى

 في خطوة جديدة تعزز التحول نحو مجتمع غير نقدي في مصر، أعلن البنك التجاري الدولي  مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن شراكته مع طلبات، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الدفع، لإطلاق بطاقة ائتمان مشتركة جديدة مخصصة للجيل الرقمي.

تأتي هذه الخطوة دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030، حيث توفر البطاقة الجديدة تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة، تجمع بين الراحة والأمان والمكافآت الحصرية. بما يعكس التزام الأطراف الثلاثة بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في مصر.

تم تصميم بطاقة CIB talabat Mastercard لتلبية احتياجات العملاء الذين يعتمدون على الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية، خصوصًا في طلبات الطعام والبقالة عبر الإنترنت. وتمنح البطاقة حامليها كاش باك على تطبيق طلبات شهريًا يصل إلى 1,200 جنيه مصري، بالإضافة إلى مكافأة ترحيبية لمرة واحدة تصل إلى 2,000 جنيه مصري، إلى جانب الإعفاء من رسوم التوصيل من متاجر مختارة، والحصول على خصومات حصرية داخل تطبيق طلبات.

كما تتيح البطاقة كاش باك بنسبة 1% على جميع المشتريات الأخرى خارج منظومة طلبات، فضلًا عن مزايا بطاقات ماستركارد البلاتينية التي توفر قيمة مضافة وتجربة استخدام مميزة.

وقال "خالد الفُقش" ، الرئيس المالي لشركة طلبات:"في طلبات، نرى أن التمويل المدمج يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز مشاركة العملاء والشمول المالي. إن شراكتنا مع CIB وماستركارد لإطلاق بطاقة الائتمان المشتركة لا تتيح لنا فقط تعزيز علاقتنا بعملائنا، بل تمنحنا أيضًا القدرة على تقديم قيمة تتجاوز تجربة الطلب اليومية، من خلال مكافآت ومزايا حقيقية على الإنفاق اليومي. إنها خطوة جديدة نحو رؤيتنا لرقمنة نمط الحياة وتعزيز الراحة عبر المنظومة ككل."

ومن جانبه، قال "ميتي جوني"، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ماستركارد:

“نحن في ماستركارد ملتزمون بالعمل مع شركائنا لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في مصر بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية. تمثل شراكتنا مع CIB وطلبات نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يحقق فوائد ملموسة لحاملي البطاقات، ويُسهم في توسيع قاعدة مستخدمي المدفوعات الإلكترونية عبر حلول مبتكرة وآمنة.”

كما علّق "رشوان حمادي"، الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB):

“يؤمن البنك بأن المستقبل هو للمدفوعات الرقمية، وأن دوره لا يقتصر على مواكبة هذا التحول، بل قيادته. وتُعد الشراكة مع طلبات وماستركارد خطوة مهمة تعيد تعريف مفهوم التجربة المصرفية من خلال منتج يدمج بين الراحة والمكافآت والابتكار في كل معاملة.

ويعد إطلاق هذه البطاقة تأكيدًا على التزام البنك بدعم الشمول المالي وتقديم حلول مصرفية ذكية تلبي احتياجات الجيل الرقمي وتواكب أسلوب حياته المتطور، بما يرسخ مكانة CIB كأحد أبرز رواد الابتكار المصرفي في السوق المصري.”

ويعكس هذا التعاون بين البنك التجاري الدولي مصر وطلبات وماستركارد التزامهم المشترك بالابتكار وتطوير منتجات مالية عصرية تعزز القيمة المقدّمة للعملاء، وتدعم التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في مصر من خلال حلول مرنة وآمنة وعملية.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

