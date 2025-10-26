هشام فؤاد يترأس اجتماع المؤسسة الثقافية العمالية ويُوجّه الشكر لوزير العمل

وجّه المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، الذي ترأس أول اجتماع له مشرفًا على "المؤسسة الثقافية العمالية”، الشكر لمحمد جبران وزير العمل، ولعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولمجلس إدارة الاتحاد، على ثقتهم فيه.

وأكد “فؤاد”، أن هذه المؤسسة التاريخية، بما تمتلكه من إرث ثقافي وكوادر بشرية متميزة، ستشهد نقلة نوعية في الفترة المقبلة لتعود بعون الله إلى ريادتها في خدمة المجتمع العامل في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هناك استراتيجية تطوير سترتكز على استغلال كافة القدرات والكوادر المتميزة بالمؤسسة لإطلاق عملية تحديث شاملة، تواكب أحدث المتغيرات في عالم العمل.

وأشار إلى أن الركائز الأساسية لهذه الخطة تتمل في تحديث البنية التحتية للمؤسسة وفروعها المنتشرة في ربوع مصر، والارتقاء بمنظومتي السلامة والصحة المهنية، وتطوير برامج التدريب.

ولفت إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز مكانة المؤسسة ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على المستويين العربي والإقليمي، لتكون أساساً في بناء البروتوكولات وتعزيز العلاقات مع المنظمات العمالية والنقابية الدولية.

وعقد "فؤاد" اجتماعاً موسعاً مع كافة العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، للوقوف على الوضع الراهن والاستماع مباشرة إلى مطالب ومقترحات العاملين بالمؤسسة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الملفات، والتي كان من أبرزها المشكلات التي تواجه العاملين، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وسير العمل بكافة الاقسام تمهيداً لبحث سبل التطوير والارتقاء بمستوى المؤسسة العمالية.