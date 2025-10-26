قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
هشام فؤاد يترأس اجتماع المؤسسة الثقافية العمالية ويُوجّه الشكر لوزير العمل

الديب أبوعلي

وجّه المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، الذي ترأس أول اجتماع له مشرفًا على "المؤسسة الثقافية العمالية”، الشكر لمحمد جبران وزير العمل، ولعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولمجلس إدارة الاتحاد، على ثقتهم فيه.

وأكد “فؤاد”، أن هذه المؤسسة التاريخية، بما تمتلكه من إرث ثقافي وكوادر بشرية متميزة، ستشهد نقلة نوعية في الفترة المقبلة لتعود بعون الله إلى ريادتها في خدمة المجتمع العامل في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هناك استراتيجية تطوير سترتكز على استغلال كافة القدرات والكوادر المتميزة بالمؤسسة لإطلاق عملية تحديث شاملة، تواكب أحدث المتغيرات في عالم العمل.

وأشار إلى أن الركائز الأساسية لهذه الخطة تتمل في تحديث البنية التحتية للمؤسسة وفروعها المنتشرة في ربوع مصر، والارتقاء بمنظومتي السلامة والصحة المهنية، وتطوير برامج التدريب.

ولفت إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز مكانة المؤسسة ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على المستويين العربي والإقليمي، لتكون أساساً في بناء البروتوكولات وتعزيز العلاقات مع المنظمات العمالية والنقابية الدولية.

وعقد "فؤاد" اجتماعاً موسعاً مع كافة العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، للوقوف على الوضع الراهن والاستماع مباشرة إلى مطالب ومقترحات العاملين بالمؤسسة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الملفات، والتي كان من أبرزها المشكلات التي تواجه العاملين، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وسير العمل بكافة الاقسام تمهيداً لبحث سبل التطوير والارتقاء بمستوى المؤسسة العمالية.

النقابة العامة للمرافق المؤسسة الثقافية العمالية وزير العمل محمد جبران وزير العمل اتحاد العمال

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

قمر الوكالة

قرار قضائي عاجل في محاكمة التيك توكر قمر الوكالة

جثة أرشيفية

مصرع شخص سقط من عقار في التجمع

صورة أرشيفية

حبس سيدة تعدت بالضرب على أطفالها داخل حمام شقتها بطنطا

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

