اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق

أعلنت مديرية دفاع مدني البصرة عن اندلاع حريق ضخم نتيجة لإنفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية رقم 1 غرب محافظة البصرة بالعراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم /الأحد/ - نقلا عن بيان المديرية - أن فرق الدفاع المدني باشرت بالتعاون مع فرق إطفاء نفط البصرة في اخماد حريق اندلع في أحد المواقع النفطية البرجسية رقم 1 نتيجة انفجار أحد التوربينات مما أدى إلى حدوث حريق ضخم".

وأضافت أن" لازالت فرق الدفاع المدني تواصل عملية الاخماد وتم تحجيم النيران وعدم توسعها وفرض السيطرة التامة.