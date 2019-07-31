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منظمة يمينية إسرائيلية تطالب بمنع دخول إلهان عمر من تل أبيب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:44 م
منظمة يمينية إسرائيلية
منظمة يمينية إسرائيلية تطالب بمنع دخول إلهان عمر لـ تل أبيب
سمر صالح

قدمت منظمة إسرائيلية يمينية اليوم، الاربعاء، التماسا إلى المحكمة المركزية في القدس ضد وزير الداخلية، أرييه درعي، وطالبت بأن يمنع دخول عضوة الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر، بادعاء تأييدها لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS).

وقدمت منظمة "شورات هدين" اليمينة المتطرفة الالتماس، فيما أعلن سفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر، قبل عشرة أيام أن إسرائيل لن تمنع عمر الدخول.

وكانت عمر أعربت عن رغبتها، في الأسابيع الماضية، بزيارة البلاد، سوية مع عضو الكونجرس الفلسطينية الأصل، رشيدة طليب. وحسب تصريح دريمر، فإنه "احتراما للكونجرس والحلف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لن نمنع دخول أي عضو كونجرس للدولة".

وأدعت منظمة "شورات هدين" أنها أرفقت التماسها بإثباتات على أن عمر تدفع المقاطعة ضد إسرائيل، ويضمن ذلك تقديمها سوية مع طليب مشروع قانون للكونجرس يسمح بحرية نشاط المقاطعة ضد إسرائيل. كذلك أرفقت المنظمة التماسها بتغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على "تويتر" وهاجم فيها عمر وطليب، وزعم أن "على السيدة عمر وزميلتها رشيدة طليب الاعتذار أمام الشعب الإسرائيلي، وكذلك أمام مكتب الرئيس، وأمام مواطني الولايات المتحدة عموما".

ويشار إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل نشطة في الولايات المتحدة، وخصوصا في الجامعات الأمريكية كذلك فإن أي نشاط مناهض لسياسة الاحتلال للأراضي الفلسطينية تعتبره إسرائيل نشاطا معاديا لها، وحتى أنها تصفه بأنه معاد للسامية، رغم أن الكثير من الأمريكيين اليهود ينخرطون في نشاط حركة المقاطعة بسبب معارضتهم للسياسات الإسرائيلية.

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