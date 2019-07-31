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رياضة

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:13 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
نور عادل - محمد سعيد
تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل لاعب في العالم عن 2019، المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا.

وينافس صلاح العديد من اللاعبين على جائزة الأفضل في العالم أبرزهم زميله في ليفربول ساديو ماني وليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريسيتانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وقدم محمد صلاح موسما مميزا مع ليفربول هذا الموسم وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عاما.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، توج بجائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع النجم محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

ومن المقرر أن يعلن فيفا عن جوائز الأفضل في العالم يوم 23 سبتمبر المقبل في حفل بمدينة ميلانو الإيطالية.




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