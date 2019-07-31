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مرأة

للحصول على يدين بـ ملمس حرير.. قناع سريع يحمي الجلد من الجفاف

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:01 م
للحصول على يدين بملمس
للحصول على يدين بملمس كالحرير عليك بهذا القناع السري
أسماء عبد الحفيظ
تشتكى العديد من ربات المنزل من مشكلة تعرض ايديهن للجفاف الدائم بسبب كثرة تعرضها لمواد التنظيف أثناء عملها فى المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال قناع لليدين يوميًا لتفادى جفاف اليدين والحصول على يد بـ ملمس كالحرير.

وتقدم خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، خلطة خاصة لتحضير هذا القناع الخاص باليدين لإزالة الجفاف.

قناع الزيت والسكر المنعم والمقشر:
- يساعد هذا القناع في محاربة مشكلة جفاف البشرة كما يتمتع بمفعول مقشر أيضًا.

- يكفي خلط ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

- دلكي الخليط لبضع دقائق على بشرة يديكِ ثم اشطفيها بالماء.

- وستلاحظين أن يديك تخلّصت من الخلايا الميتة التي تغطّيها واستعادت نعومتها.

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