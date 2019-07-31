ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أولى خسائر ترامب البريطاني.. الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوياته

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:06 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الجنيه الإسترليني سجل أسوأ سلسلة خسائر في 3 سنوات، وذلك بسبب المخاوف من سياسة رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

وتعهد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق او من دون اتفاق.

وأثار ذلك مخاوف الأسواق، خاصة وأن احتمال الخروج من غير اتفاق بات الاحتمال الأقرب للحدوث.

وأضافت بلومبرج أن الجنيه الإسترليني خسر نحو 3% من قيمته خلال الأيام الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن آخر مرة شهد الجنية الإسترليني خسائر لـ4 أيام متتالية، كان في عام 216، عندما تراجع بنسبة 6% أمام الدولار.

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح حكم أداء صلاة قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة

تنظيم سيئ.. مدرب المنتخب السابق يسخر من الدوري المصري

أولى خسائر ترامب البريطاني.. الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوياته

مواطن يحاول ركوب الزرافة في حديقة الحيوان| فيديو

الجيش الأمريكي يتأهب لنشر قوات في أوروبا

بعد انتشار ثعابين الطريشة في التجمع.. شيرين رضا تقترح حلا للمشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها