أولى خسائر ترامب البريطاني.. الجنيه الإسترليني ينخفض لأدنى مستوياته

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الجنيه الإسترليني سجل أسوأ سلسلة خسائر في 3 سنوات، وذلك بسبب المخاوف من سياسة رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.



وتعهد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق او من دون اتفاق.



وأثار ذلك مخاوف الأسواق، خاصة وأن احتمال الخروج من غير اتفاق بات الاحتمال الأقرب للحدوث.



وأضافت بلومبرج أن الجنيه الإسترليني خسر نحو 3% من قيمته خلال الأيام الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن آخر مرة شهد الجنية الإسترليني خسائر لـ4 أيام متتالية، كان في عام 216، عندما تراجع بنسبة 6% أمام الدولار.