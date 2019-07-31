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رياضة

ادعم مو.. صوت لـ محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:20 م
قائمة الأفضل في العالم
قائمة الأفضل في العالم
محمد السعيد
تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل لاعب في العالم عن 2019، المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينافس صلاح العديد من اللاعبين على جائزة الأفضل في العالم أبرزهم زميله في ليفربول ساديو ماني وليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريسيتانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وقدم صلاح موسما مميزا مع الريدز، حيث فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع زميله ساديو ماني، وبير أوباميانج مهاجم آرسنال، بالإضافة إلى قيادة ليفربول للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، توج بجائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

ومن المقرر أن يعلن فيفا عن جوائز الأفضل في العالم يوم 23 سبتمبر المقبل في حفل بمدينة ميلانو الإيطالية

وللتصويت لـ محمد صلاح للفوز بالأفضل في العالم .. اضغط هنا

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