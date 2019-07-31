مكتب التنسيق بجامعة المنصورة يستقبل ١٢٧٦ طالبا فى أول أيام المرحلة الثانية

قالةالدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة انه تم استقبال ١٢٧٦ طالبا وطالبة اليوم الأربعاء من طلاب الثانوية العامة خلال اول ايام المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ويقوم العاملين بمكتب التنسيق بمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم لاختيار الكليات بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.



وتستمر أعمال المرحلة الثانية من التنسيق بداية من اليوم الأربعاء ٣١ يوليو وحتى يوم الأحد المقبل ٤ اغسطس ٢٠١٩.