مؤتمر مرتضى منصور .. هاجم 20 شخصية وأعلن عن 10 صفقات نارية.. شاهد

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك هجوما عنيفا على ما يقرب من 20 شخصية فى الوسط الرياضى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء والذي شهد تقديم 10 صفقات جديدة لدعم الزمالك فى الموسم المقبل.



والشخصيات التى هاجمها مرتضى منصور فى مؤتمره الصحفى الحاشد اليوم هم : السويسري جروس المدير الفني السويسري السابق للزمالك وممدوح عباس رئيس النادى السابق وهاني العتال ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق وكمال الدالى محافظ الجيزة السابق ورئيس حى العجوزة السابق واتحاد الكرة ولجنة الحكام وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومحمود عبدالمنعم كهربا ووالده ومحمد إبراهيم لاعبى الفريق وأحمد ناجى وأبو المعاطى زكى وعبد الناصر زيدان ومحمد الشناوي حارس الأهلى وعلى معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى وفاروق جعفر .



شهد المؤتمر إعلان مرتضى منصور عن تعاقد ناديه مع 10 صفقات جديدة وهم : محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد العائدين من الإعارة ومحمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة السعودى والمغربى أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودى ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى وإسلام جابر لاعب المقاصة وكريم بامبو لاعب الإسماعيلى و محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبوجبل حارس سموحة ومحمد صبحى حارس بتروجيت .



