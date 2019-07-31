رغم نسب المشاهدة المرتفعة.. شباب البومب يخرج من قائمة الـ٢٠ عبر يوتيوب

تمكن الجزء الثامن من المسلسل الخليجي شباب البومب، من الدخول في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر لليوم الحادي عشر على التوالى، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتواجدت الحلقة ٢٤ من شباب البومب الجزء الثامن ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة بعد أن حققت 4 ملايين مشاهدة لتحتل المركز الـ ٢٢من أصل 50 فيديو تضمها القائمة، لتكون بذلك المرة ١٥ التى تحتل فيها حلقة من الجزء الثامن تلك القائمة.



وبذلك يكون تلك المرة الاولي للعمل الذي تحتل احدي حلقاته احد المراكز المتأخرة ، وكان يتواجد دائما في المراكز العشرين الاولي .



مسلسل شباب البومب، بطولة فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب وغيرهم، وإخراج سمير عارف، وعُرض على قناة روتانا خليجية طوال شهر رمضان المبارك.



شباب البومب يسلط الضوء على عديد من الظواهر الشبابية في المجتمعين السعودي والخليجي، في قالب كوميدي ترفيهي، إضافة إلى طرح قضايا أسرية وأمنية تخص الشباب .

