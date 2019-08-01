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فن

راجعين بقوة.. أحمد عز يروج لـ ولاد رزق 2

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:47 ص
أحمد عز
أحمد عز
شروق إبراهيم
روج الفنان أحمد عز لفيلمه الجديد "ولاد رزق 2" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر أحمد عز صورة مع الفنان عمرو يوسف من كواليس الفيلم. 

وكتب أحمد عز على الصورة تعليقًا "ولاد رزق راجعين بقوة".

فيلم "ولاد رزق" من بطولة أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وعمرو يوسف، ويشارك في الجزء الثاني الفنانين خالد الصاوي وإياد نصار، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم أولاد رزق، بعد تحقيق الجزء الأول لنجاحات واسعة في دور العرض السينمائية.

كان أحمد عز يُعرض له حاليًا فيلم "الممر" الذى حقق إيرادات تخطت 70 مليون جنيه.
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ولاد رزق راجعين بقوة 🔥

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