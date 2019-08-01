حفيدة مقرئ شهير.. فاطمة نبيل أول مذيعة محجبة تظهر على شاشة التلفزيون المصري

لم يشهد التلفزيون المصري منذ إنشائه ظهور إعلامية محجبة علي شاشته حتى بدايات عام ٢٠١٢، حيث استطاعت الإعلامية فاطمة نبيل، الظهور كأول مقدمة نشرة إخبارية محجبة فى التليفزيون المصرى والتى خاضت في سبيل ظهورها بالحجاب معركة شرسة.





ظهرت فاطمة نبيل للمرأة الأولي عام 2012 بالحجاب، وتعد أول مذيعة نشرة أخبار محجبة في مصر منذ إنشاء التلفزيون المصري، عملت في التلفزيون المصري بقطاع الأخبار وقدمت البرامج الإخبارية والسياسية وهي ابنة عبد العظيم حسن السمني، المحرر بالتليفزيون المصري وحفيدة عبد العظيم حسن علي السمني، الشهير بالشيخ فريد السنديوني، القارئ بإذاعة القرآن الكريم.





البداية كانت بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، حيث أعلن التلفزيون المصري عن مسابقة لاختيار مذيعي نشرة جدد، تقدمت فاطمة نبيل إلى هذه المسابقة والتي كانت تضم من اللجنة كلا من الفنان محمود ياسين والإعلامية نوال سري والإعلامي عبد الوهاب قتاية واجتازت فاطمة الاختبارات إلا ان القائمين على رئاسة قطاع الأخبار أوضحوا لها أنه من الممنوع ظهور المحجبات في النشرات الإخبارية كإحدى القواعد القائمة في التلفزيون المصري في ذلك الوقت.





وبعد عام ٢٠١٢، تقدمت نبيل مرة أخري ؛ وبالفعل عادت للعمل في التليفزيون المصري، وظهرت في أول نشرة لها في يوم 2 سبتمبر عام 2012، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.





كما كان لها تجربه آخري مع قناة الجزيرة، والتي استقالت نبيل منها على الهواء مباشرة عقب أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013 في أحد برامج التوك شو المصرية، وهو الأمر الذي أسهم كثيرًا في إحراج القناة التي اعتادت الانحياز لما ترفضه إرادة الشعب المصري.