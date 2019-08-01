مرحبا يا رفاق.. الزمالك يواصل ترحيبه بـ نجوم الفريق الجدد

واصل نادي الزمالك الترحيب بـ نجوم الفريق المنضمين حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم عبدالرازق شيكابالا، العائد بعد إعارة من أبولون اليونانى، ومصطفى محمد، عائد من الإعارة لـ طلائع الجيش، ومحمد عبد الشافى، لاعب أهلى جدة السعودى.





ونشر الزمالك عبر الموقع الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لـ نجوم الفريق الجديدة خلال تقديمهم بالمؤتمر الصحفي صباح أمس، الأربعاء.



