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رياضة

مرحبا يا رفاق.. الزمالك يواصل ترحيبه بـ نجوم الفريق الجدد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:20 ص
الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير
واصل نادي الزمالك الترحيب بـ نجوم الفريق المنضمين حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم عبدالرازق شيكابالا، العائد بعد إعارة من أبولون اليونانى، ومصطفى محمد، عائد من الإعارة لـ طلائع الجيش، ومحمد عبد الشافى، لاعب أهلى جدة السعودى.

ونشر الزمالك عبر الموقع الرسمي  على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لـ نجوم الفريق الجديدة خلال تقديمهم بالمؤتمر الصحفي صباح أمس، الأربعاء.

وعلق الزمالك على الفيديو "مرحبا يا رفاق في نادي الزمالك". 

وعقد الزمالك 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافى.

ويشار إلى أنه تم التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبوجبل حارس سموحة ومحمد صبحى حارس بتروجت والمغربى أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي والمغربي محمد أوناجم لاعب الوداد المغربى وكريم بامبو لاعب الإسماعيلى وإسلام جابر لاعب المقاصة.

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