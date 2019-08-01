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العاصمة الكازاخية تستقبل الوفود المشاركة في مباحثات أستانا-13 لتسوية أزمة سوريا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:54 ص
الأزمة السورية
الأزمة السورية
أ ش أ
وصلت وفود جميع الأطراف المشاركة في مباحثات أستانا لتسوية الأزمة السورية إلى مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان، حيث تنطلق اليوم، الخميس، الجولة الـ13 من هذه المباحثات.

وأوضحت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم أنه من المتوقع أن يعقد المشاركون اليوم سلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية، تليها غدا، الجمعة، الجلسة العامة التي سيصدر عنها بيان مشترك للدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران.

ويترأس الوفد الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، والوفد التركي سيدات أونال، نائب وزير الخارجية، والوفد الإيراني مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية علي أصغر حاجي.

ويترأس وفدي الحكومة والمعارضة السوريين كل من مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، والعميد أحمد طعمة تباعا.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن لبنان تلقى دعوة مزدوجة من جانب كل من السلطات الروسية والكازاخية للمشاركة في الجولة 13، وسيحضر الاجتماعات بصفة مراقب، مثل العراق والأردن وقد كلف لبنان السفير غدي خوري، مدير العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية اللبنانية، ومدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل بتمثيل لبنان في جولة المحادثات المرتقبة وبالإضافة إلى المشاركة اللبنانية الأولى، يشارك العراق أيضا لأول مرة في المباحثات بصفة مراقب.

وفي وقت سابق، عبرت الخارجية الكازاخية عن أسفها لاعتذار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عن حضور المحادثات لأسباب صحية.

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