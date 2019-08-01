موعد مباراة ليفربول محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

يفتتح نادي ليفربول الإنجليزي أولى مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2019- 2020.



وستقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساء، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح أساسيا أمام مانشستر سيتي، بسبب انضمامه المتأخر إلى معسكر الريدز، وعدم اكتمال لياقته البدنية، بالإضافة إلى عدم الجاهزية الفنية.



وسيدخل ليفربول المباراة باعتباره وصيف الدوري الإنجليزي، بينما يخوض مانشستر سيتي المباراة باعتباره حامل لقب البريميرليج، حيث نجح السماوي في تحقيق الرباعية المحلية الموسم، كأول فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ إنجلترا.

