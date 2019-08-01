ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:04 ص
ليفربول
ليفربول
محمد السعيد
يفتتح نادي ليفربول الإنجليزي أولى مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2019- 2020.

وستقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساء، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح أساسيا أمام مانشستر سيتي، بسبب انضمامه المتأخر إلى معسكر الريدز، وعدم اكتمال لياقته البدنية، بالإضافة إلى عدم الجاهزية الفنية.

وسيدخل ليفربول المباراة باعتباره وصيف الدوري الإنجليزي، بينما يخوض مانشستر سيتي المباراة باعتباره حامل لقب البريميرليج، حيث نجح السماوي في تحقيق الرباعية المحلية الموسم، كأول فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ إنجلترا.

موضوعات متعلقة

محمد صلاح .. تعرف على موعد مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي على كأس الدرع

صلاح و10 لاعبين آخرين سيغيبون عن كأس الدرع الخيرية بسبب أمم أفريقيا وكوبا أمريكا

ليفربول في مغامرة ودية جديدة أمام نابولي

7 لاعبين يغيبون عن مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية

يورجن كلوب يفجر مفاجأة حول مشاركة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وليون الفرنسي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

هل يعدل البرلمان قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.. لجنة الإسكان تجيب

حفيدة مقرئ شهير.. فاطمة نبيل أول مذيعة محجبة تظهر على شاشة التلفزيون المصري

ريم البارودي ترقص في كواليس مسرحية جوازة مرتاحة ..فيديو

ديبالا يصدم مانشستر يونايتد

بعد قطع علاقتهما.. ضرة أنغام تهنئ أصالة بقرب طرح الألبوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها