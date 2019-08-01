الجبلي: سعر ربط الطاقة الشمسية على الشبكة القومية 108.58 قرش لكل كيلو وات

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أنه تم ربط إحدى الشركات- التي تستخدم تقنية الخلايا الفوتوفولتية (On Grid PV power plant) قدرة 500 كيلو وات، في أغراض التوليد- على شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.



وقال شريف الجبلي، إن الربط تم بنظام تعريفة التغذية المميزة FIT، من خلال تركيب وحدات طاقة شمسية على أسطح المصنع، للجدوى الاقتصادية والبيئية، لتوليد طاقة كهربائية من مصدر طاقة متجددة.



وأضاف شريف الجبلي، في بيان، أن سعر الشراء من شركة الكهرباء يبلغ حوالى "70 قرشا" لكل كيلو وات في الساعة، حسب تعريفة 2018 - 2019، في حين أن سعر البيع فى حال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها على الشبكة القومية يبلغ 108.58 قرش لكل "ك. و. س".



وأوضح شريف الجبلي أن المحطة المستدامة تحقق عائدا اقتصاديا يبلغ 863.518 جنيها سنويا، وتخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة تغير المناخ، بما يعادل 16950 طنا.