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الفراخ البيضاء بـ 22 جنيها .. استقرار أسعار الدواجن والبيض الخميس 1-8- 2019

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:46 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
جمال صلاح الدين
استقرت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس الموافق 1-8- 2019، حيث استقرت سعر كيلو الفراخ البيضاء في حدود 22 جنيهًا.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو 34 جنيها، فيما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض وتراوح بين 5 - 5.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4 - 4.25 جنيه.

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا، فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 36 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 41 و41.5 جنيه.

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