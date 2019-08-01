فرج عامر: هناك عدة عروض أمام محمد حمدي زكي

أكد فرج عامر ، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري وجود عدة عروض للاعب الفريق الأول محمد حمدي ذكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وغرد الحساب الشخصي لعامر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا إن "هناك عروض كثيرة من أندية شعبية لانتقال نجم سموحة محمد حمدي زكي والنادى لن يقف في طريق طموحاته لما قدمه للنادي من خدمات بشرط أن تتناسب هذه العروض مع اسمية تاريخه".



جدير بالذكر أن نادي سموحة ضم كلًا من عمر صلاح حارس مرمى الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى أحمد داوودا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

