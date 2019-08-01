العظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء كما تنشط على البحر المتوسط.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



