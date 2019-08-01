في الدرب الأحمر.. ضبط صاحب ورشة جلود ينقب عن الآثار

تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة من ضبط صاحب ورشة جلود بالدرب الأحمر لقيامه بأعمال حفر بالورشة ملكه بقصد التنقيب عن الآثار.



وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر قيام صاحب ورشة جلود بأعمال حفر بالورشة ملكه بقصد التنقيب عن الآثار.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة ، وعثر بداخلها على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 6 متر" , أدوات تنقيب) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.