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شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 1 أغسطس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:48 م
صدى البلد
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 1 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.

فإذا كنت مولودا في يوم 1 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية لطيفة وجذابة، كما أن لديك روح كرم وإصرارا على تحقيق النجاح والمكاسب، لكنك متصلب الرأي وتميل كثيرا للعناد والتشبث بنظامك مما يجعلك تبدو مستبدا أحيانا.

نصيحة: هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرصا جيدة.

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