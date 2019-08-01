جوجل تطرح باقات شهرية لمتجرها

تعمل شركة جوجل دائما على تكثيف جهودها لزيادة إيرادات متجر التطبيقات الخاص بها "Google Play"، وذللك من خلال إضافة المزيد من الخدمات الجديدة، ومن بينها خدمة اشتراك شهرية لمتجر بلاي تسمى "Google Play Pass".



ووفقا لموقع "Android Police" التقني، فإن الشركة بدأت في أختبار الخدمة، والتى تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من مئات التطبيقات والألعاب من متجر جوجل بلاي، وذلك مقابل اشتراك شهرى بمبلغ 4.99 دولار، ولكن هذا السعر يمكن أن يتغير قبل الإصدار النهائي للخدمة.



ويمكنك من خلال خدمة Play Pass الوصول إلى مئات من التطبيقات والألعاب المتميزة بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق، وتشمل الخدمة مجموعة من التطبيقات المدفوعة باشتراك شهرى مثل تطبيقات اللياقة البدنية والموسيقي، بالإضافة لألعاب الألغاز.



وأكد متحدث باسم شركة جوجل "بإنه يتم أختبار خدمة Play Pass حاليًا، ويبقى أن نرى ما إذا كانت خدمة الاشتراك في اللعبة ستلقى اهتمام مستخدمي نظام التشغيل أندرويد، خاصة وأن مالكى آيفون ينفقون أموالًا كثيرة على التطبيقات أكثر من مستخدمى أندرويد".



وتشبه الخدمة إلى حد كبير خدمة أبل الجديدة التى أعلنت عنها مؤخرا، أبل أركيد "Apple Arcade" وهي خدمة اشتراك شهرى لمكتبة الألعاب المحمولة الخاصة بها، والتي ستكون متاحة فيما بعد لأنظمة ماك macOS و iOS، فعليًا لم يتم تشغيل الخدمة حتى الآن.



وتهدف شركة جوجل بخدمتها الجديدة الحصول على أكبر حصة من الإيرادات العالمية لشراء التطبيقات، والتى تعتبر شركة أبل رائدة هذا السوق.