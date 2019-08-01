البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام تعاملات أول أغسطس



ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الخميس آخر تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 2.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 717،619 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.





وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.75%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13493.5 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.85%، وارتفع إلى مستوى 1967 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.29%، وصعد إلى مستوى 521.8 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.88 % مسجلًا 1358 نقطة.

