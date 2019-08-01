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بيع أول نسخة من كتاب هاري بوتر بنصف مليون جنيه..صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:35 م
صدى البلد
كريم جمال
اشترى مجهول، نسخة أصلية نادرة من كتاب هارى بوتر الشهير مقابل سعر ضخم بلغ أكثر من 34500 دولار أمريكي، ما يعادل أكثر من نصف مليون جنيه مصري.

وكان اشتري الكتاب جامع وهاوى للكتب، حيث قرر عدم تفويت الفرصة على نفسه لإمتلاك الطبعة الأولى من رواية JK Rowling بعنوان "هاري بوتر وفيلسوف ستون".

وتم نشر هذا الكتاب فى عام 1997 من قبل مكتبات ستافوردشاير، مقابل جنيه إسترليني واحد منذ حوالي 20 عامًا.

وظلت النسخة الأصلية محفوظة فى في خزنة مالكه، حتى عرضه للبيع بالمزاد العلنى.
بيع أول نسخة من كتاب هاري بوتر بنصف مليون جنيه..صور
بيع أول نسخة من كتاب هاري بوتر بنصف مليون جنيه..صور

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