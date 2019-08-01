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فن

شاهد .. ما فعله عادل إمام في ذكرى وفاة صديق عمره سعيد صالح

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:52 م
صدى البلد
نبيل العدوى

حرص الزعيم عادل إمام على إحياء الذكرى الخامسة لصديقه الراحل سعيد صالح عبر صفحته على موقع انستجرام ونشر صورة تجمعهما.

سعيد صالح رحل عن عالمنا في 1 أغسطس 2014، بعدما ترك للمسرح والسينما والتليفزيون أعمالا هامة أبرزها "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "أين عقلي"، "الشيطان يعظ"، وغيرها.

ما لا يعرفه كثيرون أن سعيد صالح دخل السجن ثلاث مرات ، الأولى بسبب إتهامه بالسخرية من رؤساء مصر بعدما خرج عن النص بإحدى المسرحيات وقال :" "أمي إتجوزت 3 مرات…الأول وكلنا المش، والتانى علمنا الغش، والتالت لا بيهش ولا بينش" اعتبر النظام هذه الجملة سخرية من الرؤساء المصريين الثلاثة، الأول هو الراحل جمال عبد الناصر والثاني هو الراحل محمد أنور السادات والثالث محمد حسني مبارك .

وفي عام 1991 دخل السجن بعد إتهامه بتعاطي الحشيش وفي عام 1996 سجن مرة أخرى لنفس التهمة .

ومن أشهر أفلام سعيد صالح سلام يا صاحبي و يا عزيزي كلنا لصوص وزهايمر ورد وشوك والمحظوظ والخادمة .

ومن أشهر المسرحيات التي شارك بها مدرسة المشاغبين والعيال كبرت .

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