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رياضة

بيراميدز يعين أسطورة الأهلي مستشارًا فنيًا خلفا لـ أحمد حسن

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:07 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أعلن نادي بيراميدز عن تكليف عبدالعزيز عبد الشافي "زيزو" لاعب النادي الأهلي السابق لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة القادمة .

يذكر أن أحمد حسن قائد المنتخب المصري السابق كان يشغل منصب المستشار الفني لبيراميدز ، لكنه استقال من منصبه قبل بداية الموسم الجديد.

ونشر نادي بيراميدز صورة تجمع عبد الشافي ، بالمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ، وذلك على صفحة الفريق على موقع فيس بوك ، مرحبًا به ومتمنيًا له التوفيق .

يذكر أن زيزو كان يشغل منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي ، لكنه أقيل في نوفمبر الماضي ، وذلك بعد حل لجنة الكرة.

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