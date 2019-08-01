بيراميدز يعين أسطورة الأهلي مستشارًا فنيًا خلفا لـ أحمد حسن

أعلن نادي بيراميدز عن تكليف عبدالعزيز عبد الشافي "زيزو" لاعب النادي الأهلي السابق لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة القادمة .



يذكر أن أحمد حسن قائد المنتخب المصري السابق كان يشغل منصب المستشار الفني لبيراميدز ، لكنه استقال من منصبه قبل بداية الموسم الجديد.



ونشر نادي بيراميدز صورة تجمع عبد الشافي ، بالمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ، وذلك على صفحة الفريق على موقع فيس بوك ، مرحبًا به ومتمنيًا له التوفيق .



يذكر أن زيزو كان يشغل منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي ، لكنه أقيل في نوفمبر الماضي ، وذلك بعد حل لجنة الكرة.