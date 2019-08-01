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رياضة

المصرية هنا جودة بطلة العالم تحت 12 عاما لتنس الطاولة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:45 م
المصرية هنا جودة
المصرية هنا جودة بطلة العالم تحت 12 عاما لتنس الطاولة
ريهام بكير
توجت البطلة الواعدة هنا جودة بالمركز الأول ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 12 عاما، والتي اقيمت بسلطنة عمان خلال الفترة من 25 الى 31 يوليو 2019.

الجدير بالذكر أن هنا جودة توجت بذهبية بطولة تايلاند الدولية للناشئين، والتي شارك فيها أهم اللاعبين المصنفين على مستوى الناشئين في اللعبة .

كما قام الاتحاد الدولي لتنس الطاولة باختيار جودة لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي.

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