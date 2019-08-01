وزير الداخلية يوافق على تجنس 21 مصريا بجنسيات أجنبية

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 783 لسنة 2019، بمنح الجنسية الأجنبية لـ21 مواطنا، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.



حيث وافق اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، على الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية الذي جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقرر لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.