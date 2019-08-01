أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 1-8-2019

نشرت أخبار الرياضة اليوم العديد من المعلومات والأحداث الجديدة عن النادي الأهلي، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم الخميس الموافق 1-8-2019.
- الأهلي يستضيف اطلع بره ذهابا وإيابا بدورى الأبطال على هذا الملعب
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن الملعب المقرر أن يستضيف مباراتي الذهاب والإياب للنادي الأهلي أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.
- بيراميدز يعين أسطورة الأهلي مستشارًا فنيًا خلفا لـ أحمد حسن
أعلن نادي بيراميدز عن تكليف عبدالعزيز عبد الشافي "زيزو" لاعب النادي الأهلي السابق لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة القادمة .
- الأهلي يتعاقد مع استاد القاهرة لاستضافة المباريات المحلية والإفريقية
أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عن تعاقُد الأهلي، رسميًا، مع هيئة استاد القاهرة، لاستضافة مباريات الأهلي المحلية والإفريقية، خلال الفترة القادمة.
- رسميا.. حارس مرمى الأهلي ينضم لـ الجونة
تعاقد نادي الجونة مع عمر رضوان، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، بشكل نهائي اليوم، الخميس، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين.
- محمد المغربي يقيم احتفالية لمجلس إدارة الأهلي بعد التتويج بالدوري ال41
أقام المهندس محمد المغربي، المرشح السابق في انتخابات النادي الأهلي، احتفالية لأصدقائه من أعضاء المجلس الحالي بالقلعة الحمراء للاحتفال بفوز فريق الكرة الأول بالدوري رقم 41 في تاريخه.
- شاهد.. سر تسمية نجم الاهلي الجديد بـ قفشة
كشف محمد مجدي "قفشة" المنضم حديثا إلى صفوف فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من نادي بيراميدز لمدة 5 سنوات، سر تسميته بهذا الاسم.
- الجونة يحصل على خدمات رباعي الأهلي
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على مد إعارة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان، لصفوف الجونة لمدة موسم.
- شاهد.. مهارات وأهداف جاكسون موليكا مهاجم الأهلي الجديد
نجح الأهلي في الحصول على توقيع جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، لمدة 3 مواسم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
- الأهلي يستضيف اطلع بره ذهابا وإيابا بدورى الأبطال على هذا الملعب
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن الملعب المقرر أن يستضيف مباراتي الذهاب والإياب للنادي الأهلي أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.
- بيراميدز يعين أسطورة الأهلي مستشارًا فنيًا خلفا لـ أحمد حسن
أعلن نادي بيراميدز عن تكليف عبدالعزيز عبد الشافي "زيزو" لاعب النادي الأهلي السابق لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة القادمة .
- الأهلي يتعاقد مع استاد القاهرة لاستضافة المباريات المحلية والإفريقية
أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عن تعاقُد الأهلي، رسميًا، مع هيئة استاد القاهرة، لاستضافة مباريات الأهلي المحلية والإفريقية، خلال الفترة القادمة.
- رسميا.. حارس مرمى الأهلي ينضم لـ الجونة
تعاقد نادي الجونة مع عمر رضوان، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، بشكل نهائي اليوم، الخميس، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين.
- محمد المغربي يقيم احتفالية لمجلس إدارة الأهلي بعد التتويج بالدوري ال41
أقام المهندس محمد المغربي، المرشح السابق في انتخابات النادي الأهلي، احتفالية لأصدقائه من أعضاء المجلس الحالي بالقلعة الحمراء للاحتفال بفوز فريق الكرة الأول بالدوري رقم 41 في تاريخه.
- شاهد.. سر تسمية نجم الاهلي الجديد بـ قفشة
كشف محمد مجدي "قفشة" المنضم حديثا إلى صفوف فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من نادي بيراميدز لمدة 5 سنوات، سر تسميته بهذا الاسم.
- الجونة يحصل على خدمات رباعي الأهلي
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على مد إعارة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان، لصفوف الجونة لمدة موسم.
- شاهد.. مهارات وأهداف جاكسون موليكا مهاجم الأهلي الجديد
نجح الأهلي في الحصول على توقيع جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، لمدة 3 مواسم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.