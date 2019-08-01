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فن

نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع سعيد صالح في ذكرى رحيله

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:56 م
نادية الجندى وسعيد
نادية الجندى وسعيد صالح
محمد بدران
حرصت الفنانة نادية الجندى على إحياء الذكرى الخامسة لصديقها الراحل سعيد صالح عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نادية الجندى صورا جمعتها بالفنان الراحل وعلقت قائلة: "اليوم 1 أغسطس الذكرى الخامسة على رحيل الفنان الكبير والقدير سعيد صالح الله يرحمه".

سعيد صالح رحل عن عالمنا في 1 أغسطس 2014، بعدما ترك للمسرح والسينما والتليفزيون أعمالا هامة أبرزها "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "أين عقلي"، "الشيطان يعظ"، وغيرها.

ومن أشهر أفلام سعيد صالح "سلام يا صاحبي و يا عزيزي كلنا لصوص وزهايمر ورد وشوك والمحظوظ والخادمة".

ومن أشهر المسرحيات التي شارك بها مدرسة المشاغبين والعيال كبرت .
نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع سعيد صالح في ذكرى رحيله
نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع سعيد صالح في ذكرى رحيله
نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع سعيد صالح في ذكرى رحيله
نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع سعيد صالح في ذكرى رحيله
نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع سعيد صالح في ذكرى رحيله

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