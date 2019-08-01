بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها على موقع تبادل الفيديوهات والصور " انستجرام" صورة لها جديدة أثارت الجدل بين متابعيها .ظهرت مايا بفستان ابيض منقوش بنصف قصير بميني جيب والنصف الآخر من الفستان طويل حتى آخر ساقيها و بأكمام طويلة.كما اعتمدت مايا تسريحة شعر كيرلي وبشكل مبلول بنفس طريقة الفستان بجانب مرفوع وجانب ينسدل شعرها على كتفيها.وهذه الاطلالة ليست غريبة على مايا حيث انها دائما تظهر بإطلالات مختلفة تفاجئ بها الجميع.