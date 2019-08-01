رسالة غامضة من هنا شيحة.. وأحمد فلوكس يقدم إعجابه

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة "انستجرام" ترحب فيها بشخصيتها الجديدة، فى الوقت الذى انفصلت رسميا عن الممثل أحمد فلوكس.



وكتبت هنا شيحة رسالة غامضة وقالت: "كل مرحلة قادمة من حياتك تستلزم شخص مختلف عنك"، وعلقت أسفلها قائلة: "أهلا بي في جديدي، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي".



المثير للدهشة هو إعجاب طليقها أحمد فلوكس بما كتبته، وهو ما يؤكد العلاقة الطيبة التى تجمعهما، فى الوقت الذى لاتزال الأزمات مستمرة بين هنا وزوجها الأسبق والد أطفالها، والذى يمنعهم السفر معها دون إذنه.



اختارت هنا شيحة النصيب لتُصدره سببًا مقنعًا للانفصال، حتى أنها تحدثت عن أحمد فلوكس بإيجابية، وامتدحته خلال تسجيل صوتي منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



هنا شيحة قالت نصًا في التسجيل الصوتي "مفيش نصيب وانفصلنا بكل هدوء، وأحمد راجل طيب وجدع ومحترم، لكننا اختلفنا في بعض الأمور، وانفصلنا بهدوء، وكل حاجة قسمة ونصيب، وبينا كل احترام ومودة.



شائعات طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس تسبقه منذ أشهر، لكنها لم تتأكد سوى الأمس.. هنا شيحة وأحمد فلوكس دخلا القائمة كأحدث المنفصلين في الوسط الفني بعد القصة الشهيرة لأحمد سعد وسمية الخشاب.



