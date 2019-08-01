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رياضة

الإسماعيلي يحصل على خدمات مهاجم الأهلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:21 م
محمد حمدي زكي
محمد حمدي زكي
عمرو ابوبكر
تمكن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من الحصول على توقيع اللاعب محمد حمدي زكي مهاجم سموحة والأهلي السابق لمدة ثلاث سنوات، وسوف يعلن الإسماعيلي بشكل رسمي عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحصل الإسماعيلي على عقود التعاقد مع كل من بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك إضافة لشراء شيلونج بشكل نهائي.

جدير بالذكر ان الإسماعيلي رحل عنه كل من محمد عواد حارس المرمى إلى نادي الزمالك ومحمود متولي للأهلي وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي.

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