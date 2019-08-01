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رياضة

المعلم والعميد الأبرز.. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين لقيادة منتخب مصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:32 م
منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى
يسرى غازى
يفاضل اتحاد الكرة بين 4 مدربين مصريين من أجل تولى قيادة منتخب مصر الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى بعد إقالته جراء خروج الفراعنة الكبار من نهائيات بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار للمشاركة في تصفيات نهائيات أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة السابعة رفقة منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.

وضمت قائمة الرباعى المرشحين بقوة لتولى أحدهم قيادة الفراعنة الكبار خلال الفترة القادمة كل من: إيهاب جلال وحسام البدري وحسام حسن وحسن شحاتة.

ومن المقرر أن يتم حسم اسم المدير الفنى لمنتخب مصر خلال الساعات القليلة القادمة لاسيما وأن المنتخب سوف يدخل فى معسكر تدريبي خلال الفترة القادمة استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021.

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