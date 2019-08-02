أفشة يكشف تفاصيل ضغط ديسابر عليه للانتقال للزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي الجديد عن تفاصيل ضغط مدربه في نادي بيراميدز سيباستيان ديسابر لكي ينتقل الى الزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن.



وقال أفشة خلال حوار على فضائية الأهلي إن ديسابر صرح له بدون مقدمات إنه لا يحتاجه وطلب منه الانضمام إلى الزمالك، ولكن لم أستطع أن أرحل من بيراميدز حيث أنني كنت في حالة نفسية جيدة هناك.



وأضاف "تفاجأت بخصم جزء كبير من مستحقاتي في بيراميدز وقالوا لي انضم للزمالك وسوف نمنحها إياك ولكنني رفضت".



وتابع: "ديسابر رشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن؛ وعمرو بسيوني مدير تعاقدات بيراميدز جلس معه نصف ساعة وأخبره أنه يريد انضمامي للزمالك، مصرحًا له: لن ألعب إلا للأهلي".