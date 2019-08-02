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رياضة

نجم أرسنال الجديد السبب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:48 ص
محمد صلاح نجم المنتخب
محمد صلاح نجم المنتخب و فريق ليفربول
ياسمين تيسير
تزحزح مركز الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم الافريقية خاصة عقب انضمام نيكولاس بيبي لـ ارسنال قادما من ليل الفرنسي.

واحتل محمد صلاح المركز الخامس على الرغم من احتلاله المركز الثاني في صيف 2017 عقب انضمامه لـ ليفربول الإنجليزي قادما من ايه سي روما بقيمة 42 مليون يورو

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ أفريقيا، و شهدت احتلال رياض محزر نجم فريق مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر المركز الثاني في القائمة.

وتواجد أيضا ديديه دروجبا في المركز العاشر على الرغم من اعتزاله خلال صفقة انتقاله إلى تشيلسي قادمًا من مارسيليا.

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