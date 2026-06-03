أروى جودة عن زواجها من رجل أعمال إيطالي: متقدمليش عريس مصري

كشفت الفنانة أروى جودة تفاصيل جديدة عن حياتها الزوجية مع رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، متحدثة عن أسباب ارتباطها به.

علقت أروى جودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، على تساؤلات الجمهور بشأن زواجها من أجنبي، قائلة: "قعدت سنين طويلة ومفيش راجل مصري أتقدم لي فين العريس المصري اللي تقدملي وأنا قولت لأ.. لانهم بيخافوا غالباً مني لأني ممثلة ومشهوره وده ممكن يعمله مشكلة أو الناس تقوله كلام وهو ميعرفش يرد عليهم أو مع مرور الوقت حتى لو هو واثق فيا وبيحبني الموضوع ده بيخليه مش ثابت".

وتحدثت جودة، عن زوجها مؤكدة أنه تفهم طبيعة عملها وشخصيتها منذ بداية علاقتهما، رغم مخاوفها السابقة من اختلاف الثقافات والعادات بينهما، خاصة أنها كانت تتصور أنه قد لا يكون مهتمًا بالحياة الأسرية، إلا أن اهتمامه الكبير بوالدته وأفراد عائلته غير لها هذه الصورة تمامًا ومنحها شعورًا بالراحة والاطمئنان.

وأشارت الفنانة أيضًا إلى أن زوجها يغار عليها، معتبرة أن التفاهم والاحترام المتبادل بينهما كانا العامل الأهم في نجاح تجربتهما الزوجية، بعيدًا عن اختلاف الجنسيات والثقافات.

