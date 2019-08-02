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رياضة

قفشة يكشف عن ناد فاوضه بمبلغ مغري قبل ساعات من التوقيع للأهلي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:09 ص
محمد مجدي قفشة لاعب
محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز
عمرو ابوبكر
كشف محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلي الجديد عن محاولة أحد الفرق، إغراءه قبل التوقيع للأهلي مباشرة يوم الأربعاء، ورفض الإفصاح عن اسم النادي.

وقال قفشة خلال تصريحاته على فضائية الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي بالأمس جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق".

وتابع قفشة، من 3 أيام تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء وقال لي إن أحد مسئولي الأندية مستعد للقدوم لبيتي ومعه شنطة فيها 10 ملايين جنيه ولكني كنت أعلم أن العرض غير جدي".

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن تعاقده مع محمد مجدى "قفشة" قادما من بيراميدز لمدة 5 سنوات.

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