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رياضة

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:37 ص
محمد مجدي قفشة لاعب
محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز
منتصر الرفاعي
قال مصدر بنادي بيراميدز إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي من محاولات لاعب الفريق السابق محمد مجدي قفشة بكسب بطولات زائفة لكسب ود وعطف جماهير الأهلي بسرد قصص من وحي خياله.

أضاف المصدر بأن ما قاله قفشة بشأن محاولات النادي تعطيل انتقاله إلى الأهلي وإجباره على الانتقال إلى الزمالك غير صحيح على الإطلاق وتصريحات كاذبة من اللاعب.

كما أوضح المصدر أن نادي بيراميدز وقف بجانب اللاعب وساعده في تحقيق رغبته والانتقال للأهلي وتسهيل المفاوضات التي لم تستغرق سوى ٢٤ ساعة فقط، وأنه لم تكن هناك أي عروض غير عرض الأهلي لضم اللاعب، نافيا في الوقت ذاته ادعاءاته حول إجباره على اللعب لفريق آخر، وأن اللاعب يحاول كسب بطولة زائفة ومساندة جماهيرية بوقائع غير حقيقية على حساب ناديه الأسبق الذي دعمه كثيرا وساعده في الفترة الأخيرة.

المصدر أضاف أنه يتحدى محمد مجدي قفشة أن يكون تم خصم أي مبالغ مالية منه وإذا كان محقا عليه إظهار بورقة بهذا الخصم، حيث حصل على كامل مستحقاته قبل الرحيل.

وشدد المصدر على أن النادي كان محقا بقرار الاستغناء عن اللاعب وبيعه وان هذه التصريحات الكاذبة ضد بيراميدز أثبتت رؤية النادي فيما اتخذته بإبعاده عن الفريق.

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