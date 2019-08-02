ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطربة دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تعرضت المطربة اللبنانية دوللي شاهين لوعكة صحية ألزمتها الفراش.

ونشرت دوللي صورتها وهي مستلقية على الفراش، معلنه عن تعرضها لوعكة صحية مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

وكتبت السوبر ستار دوللي شاهين عبر حسابها علي Instagram الحمد لله على كل شئ من لحظة ما رجع فيديو كليب الحاجة دعيالك امبارح على يوتيوب وأنا راقدة في السرير كتير مريضه ادعولي.

يشار إلى أن أغنية دوللي شاهين الحاجة داعيالك عادت للعرض مجددآ عبر قانتها علي You Tupe بعد حذفها وقدت تعرضت لقرصنة قانتها الخاصة علي موقع يوتيوب وأدي ذلك الي حذف أحد اغانيتها التي طرحتها يوم الاثنين وتم حذف جميع الفيديوهات علي القناة بالاضافة لأغنية الجديدة

أغنية الحاجة داعيالك من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس

ويقول مطلع الأغنية

إختيارك ليا اثبت إن فيه عندك نظر
ربنا فعلا بعتلك اللي اجمل من القمر
اصل انا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى
جاية جوا الدنيا سرقة
وسط ملايين من البشر
المطربة دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. صور
المطربة دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. صور
المطربة دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلالة مثيرة لـ الفنانة دانا حمدان

شاهد.. وصول أول فوج من قطر للسعودية لأداء مناسك الحج

صابرين تنعى والدة هالة صدقي برسالة مؤثرة

فيديو يثير رعب السعوديين والنائب العام يتدخل

الجونة يجدد استعارة ثلاثي الأهلي

5 طرق لاكتشاف الإصابة بـ النقرس.. تحليل الدم يخطئ غالبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصف مكشوف ونصف مقفول.. مايا دياب بإطلالة غريبة علي الانستجرام

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء