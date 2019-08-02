المطربة دوللي شاهين تتعرض لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها.. صور

تعرضت المطربة اللبنانية دوللي شاهين لوعكة صحية ألزمتها الفراش.



ونشرت دوللي صورتها وهي مستلقية على الفراش، معلنه عن تعرضها لوعكة صحية مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء.



وكتبت السوبر ستار دوللي شاهين عبر حسابها علي Instagram الحمد لله على كل شئ من لحظة ما رجع فيديو كليب الحاجة دعيالك امبارح على يوتيوب وأنا راقدة في السرير كتير مريضه ادعولي.



يشار إلى أن أغنية دوللي شاهين الحاجة داعيالك عادت للعرض مجددآ عبر قانتها علي You Tupe بعد حذفها وقدت تعرضت لقرصنة قانتها الخاصة علي موقع يوتيوب وأدي ذلك الي حذف أحد اغانيتها التي طرحتها يوم الاثنين وتم حذف جميع الفيديوهات علي القناة بالاضافة لأغنية الجديدة



أغنية الحاجة داعيالك من كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس



ويقول مطلع الأغنية



إختيارك ليا اثبت إن فيه عندك نظر

ربنا فعلا بعتلك اللي اجمل من القمر

اصل انا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى

جاية جوا الدنيا سرقة

وسط ملايين من البشر

