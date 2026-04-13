كميات ضخمة في مخزن سري.. الزراعة تكشف تفاصيل ضبط تقاوي أرز مغشوشة بكفر الشيخ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح لجان الرقابة والمتابعة في ضبط كميات كبيرة من تقاوي الأرز غير المعتمدة والمغشوشة بمحافظة كفر الشيخ، قبل توزيعها على المزارعين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التلاعب بالتقاوي.

وأشار الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إلى أنه تم تشكيل لجنة بقيادة المهندس حسن جمعة، مدير عام الاعتماد، وبالتنسيق مع المهندس فخري باز، مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ، لشن حملات تفتيشية موسعة استهدفت مخازن ومنافذ البيع بالمحافظة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من تقاوي الأرز، في أحد المخازن، معبأة في شكائر معدة للتوزيع، حيث تبين بالفحص الفني أنها غير معتمدة وأعيد تعبئتها بطرق غير قانونية بعيدًا عن الإشراف الفني للوزارة، لافتا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية تزامناً مع موسم الزراعة لضمان حصول المزارعين على تقاوي ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى حماية الفلاح المصري، ومنع وصول مدخلات إنتاج مجهولة المصدر للمزارع لحمايته من الخسائر المادية وتدني الإنتاجية، إضافة الى الحفاظ جودة الارز المصري، والحفاظ على نقاوة الأصناف المصرية الأصيلة وحمايتها من التدهور وظهور "الأرز الأحمر" والشوائب، بالإضافة الى تطبيق العقوبات الرادعة على المتلاعبين بالأمن الغذائي وضمان انضباط الأسواق.

في سياق متصل جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مناشدة المزارعين بضرورة توخي الحذر الشديد عند شراء التقاوي، والشراء فقط من المنافذ التابعة للوزارة أو الشركات والوكلاء المعتمدين، كذلك الإصرار على طلب فاتورة شراء رسمية لضمان الحق القانوني في حال ظهور أي عيوب فنية.