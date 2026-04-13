بيان عاجل أمام النواب بشأن حظر مرور سيارات النقل داخل القاهرة والجيزة

تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حول حظر مرور سيارات النقل داخل القاهرة والجيزة وغيرهما، وما يمثله من تعطيل نقل المواد الغذائية.

وأشار بكري إلى أن هذه السيارات لايسمح لها بالتحرك لتسليم حمولتها في الوقت الذي تغلق فيها المحلات التجارية والمخازن من أبوابها من 11 مساء حتي صباح اليوم التالي، مما تسبب في أزمة حقيقية في نقل البضائع والمواد الغذائية، ومن يتجاوز يتم القبض عليه.

وطالب بمناقشة الطلب في أقرب جلسة لمجلس النواب للرد علي البيان، واتخاذ الإجراءات الكفيله بحل هذه الأزمة.