شاهد.. إبراهيم حسن وتيجانا ونقيب المهن التمثيلية أبرز الحضور في عزاء شقيقة فاروق جعفر

حرص عدد من نجوم ورموز الرياضة المصرية على تقديم واجب العزاء لـ فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والذي توفي شقيقه مساء الثلاثاء.



وتواجد كل من حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة و إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي كما حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك .



كما حضر أشرف زكي نقيب نقابة المهن التمثيلية .



وتواجد كل من طارق يحيي نجم الزمالك السابق وعلى نبيل مدرب المقالولون العرب السابق وثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة وأسامة عرابي مدرب الأهلي السابق في عزاء شقيق فاروق جعفر.



وكان محمد جعفر توفي مساء الثلاثاء، وأقيم العزاء أمس الخميس.