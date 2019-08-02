وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

كشف وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن تفاصيل علاقته بـ طارق حامد نجم فريق الزمالك خاصة عقب تداول مقاطع فيديو لهما أثناء بعض المشادات داخل الملعب .



وأكد سليمان في تصريحات لبرنامج " اللعيب " عبر قناة " ام بي سي " أنه أمر طبيعي أن تحدث بعض المشادات داخل الملعب بين لاعبي الفرق المنافسة و لكنه لا يعني مطلقا وجود أزمات أو مشاكل.



وتابع أن علاقته بـ طارق حامد تطورت كثيرا خلال معسكر المنتخب الأخير بكأس الأمم الأفريقية 2019 حيث اعتادا على المزاح دائما و جمعتهما صداقة.



وأكمل أن طارق حامد مازحه خلال مباراة القمة 118 و قال " انت حبيبي يا سليمان من المعسكر اللي فات "



وتمكن الأهلي من الفوز أمام الزمالك خلال المباراة الختامية لبطولة الدوري الممتاز بهدف نظيف بقدم علي معلول.