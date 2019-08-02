صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

كشف صالح جمعة نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي عن نصيحته لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم افيس البرتغالي خاصة قبل انضمامه للدوري البرتغالي .



وأكد صالح جمعة في تصريحات لبرنامج" اللعيب " عبر قناة " ام بي سي " أنه نصح كهربا بضرورة دراسة قراره جيدا حتي لا يتعرض لأي عقوبة أو مشكلة كما نصحه بضرورة اختيار فريق يشعر بالراحة والسعادة اثناء المشاركه به.



وتابع أن في حال شعر اللاعب بالضغط و التوتر فلن يستطيع تقديم أداء جيد.



وأضاف أنه أخبر كهربا أن الدوري البرتغالي أفضل له من الدوري التركي مشددا ان كهربا سيصبح من نجوم الدوري البرتغالي .



وأكمل أن فريق الفيس صعد حديثا و لكن الأمر يختلف هناك حيث يستطيع اي فريق ان ينافس على مراكز متقدمة على الرغم من صعوده حديثا.





