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ظاهرة تقلل الإحساس بالرطوبة ..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:41 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستكون مستقرة وتتراوح بين 36 و35.

وأفاد شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، بأن نسبة الرطوبة خلال شهر 8 ستكون مرتفعة، لافتا إلى أن عامل الهواء سيكون له تأثير كبير فى تحسن الجو وعامل على انخفاض نسبة الرطوبة.

وأوضح أن هناك أخبار كثيرة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطقس وهي فى الأصل غير صحيحة، مطالبا المواطنين بعد الانسياق وراء هذه الشائعات، مؤكدا أن ما ينشر بأن الشتاء المقبل سيكون شديد البرودة غير صحيح، فحتى الأن لم تظهر أى توقعات عن الشتاء المقبل.

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